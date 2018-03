In Syrien sind erste Rebellen aus dem umkämpften Gebiet Ost-Ghuta gebracht worden.

Das syrische Staatsfernsehen zeigte, wie eine Gruppe Kämpfer mit einem Bus das Gebiet verließ. Demzufolge soll es sich um 13 Männer und ihre Familien gehandelt haben. Sie würden jetzt in die nördliche Provinz Idlib gebracht. Auch die Rebellen bestätigten den Abzug.



Die syrische Armee setzt ihre Offensive in der Region bei Damaskus unterdessen weiter fort. Sie konnte in den vergangenen Tagen immer mehr Teile von Ost-Ghuta unter ihre Kontrolle bringen. Am Abend hatte ein Hilfskonvoi mit 2400 Essenspaketen die Enklave erreicht. Die Weltgesundheitsorganisation machte noch einmal auf die verheerende medizinische Lage aufmerksam. Ein WHO-Sprecher sagte, es gebe immer mehr Angriffe auf medizinische Einrichtungen in dem Gebiet.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.