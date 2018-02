Erstmals seit zwei Monaten hat wieder ein Hilfskonvoi das belagerte syrische Rebellengebiet Ost-Ghuta nahe Damaskus erreicht.

Die Lieferung der Vereinten Nationen und des syrischen Roten Halbmonds bringe Nahrung und medizinische Güter für etwa 7.200 Menschen in den Ort Naschabijah, teilte das UNO-Nothilfebüro mit. Zuletzt war am 28. November 2017 ein Hilfs-Konvoi in die Region gelangt. Ost-Ghuta wird überwiegend von islamistischen Rebellengruppen kontrolliert und ist von Regierungstruppen eingeschlossen. In den vergangenen Wochen sind die Kämpfe dort eskaliert.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.