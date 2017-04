Die EU-Außenbeauftragte Mogherini sieht in der syrischen Regierung die Hauptverantwortliche für den mutmaßlichen Giftgasangriff in der Region Idlib.

Am Rande einer Syrien-Konferenz in Brüssel sprach sie von einem entsetzlichen Vorfall. Staatschef Assad habe die Aufgabe sein Volk zu schützen und nicht anzugreifen, führte Mogherini aus. Die Attacke erinnere daran, dass die Lage vor Ort weiter dramatisch sei. Der türkische Präsident Erdogan und sein russischer Kollege Putin berieten in einem Telefonat über den Angriff. Beide drangen auf die Einhaltung der geltenden Feuerpause. Erdogan habe betont, heißt es, dass solche unmenschlichen Angriffe nicht hinnehmbar seien. Frankreich bemüht sich unterdessen um eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York.



Den bisherigen Kenntnissen zufolge sollen bei dem Angriff ungefähr 60 Menschen getötet und rund 300 verletzt worden sein. Die syrische Regierung wird beschuldigt, den Angriff ausgeführt zu haben. Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in London ist der Zustand vieler Verletzter ernst. Unter Berufung auf Mediziner heißt es weiter, es habe Fälle von Ohnmacht, Erbrechen und Schaum vor dem Mund gegeben. Die Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.



Ermittler der UNO haben der syrischen Regierung bereits in der Vergangenheit den Einsatz von Giftgas vorgeworfen. Damaskus hat das stets bestritten. Die Nachrichtenagentur Reuters zitiert eine Quelle des Militärs, die dies auch für den aktuellen Fall zurückweist. Auch die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat hat im Bürgerkrieg in Syrien nach Erkenntnissen der Vereinten Nationen Giftgas eingesetzt.