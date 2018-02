Nach dem Abschuss eines israelischen Kampfjets durch die syrische Luftwaffe hat die EU-Kommission vor einer Eskalation der Lage gewarnt.

Die Situation sei besorgniserregend; der Konflikt könne sich dadurch ausweiten, sagte eine Sprecherin der Behörde in Brüssel. Es gebe keine Alternative zu einer politischen Lösung in Syrien.



Die Bundesregierung forderte den Iran zur Mäßigung gegenüber Israel auf. Teheran müsse die aggressive Haltung aufgeben, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Zudem bekräftigte er, dass Israel das Recht auf Selbstverteidigung habe. Der Abschuss des israelischen Kampfjets am Wochenende hatte zu Befürchtungen geführt, es könnte eine direkte Konfrontation zwischen dem Iran und Israel geben. Zuvor war nach israelischen Angaben eine iranische Drohne in den Luftraum Israels eingedrungen. Der Iran unterstützt Syrien im Kampf gegen die Aufständischen.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.