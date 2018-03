Das EU-Parlament hat die Türkei aufgefordert, ihre Militäroffensive in der nordsyrischen Region Afrin zu beenden.

Ankara solle die Truppen zurückziehen und im Syrien-Konflikt einen konstruktiven Beitrag leisten, heißt es in einer Resolution, die die Parlamentarier in Straßburg mit deutlicher Mehrheit verabschiedeten. Die Türkei will Afrin indes nach einer Einnahme nicht an die Machthaber in Damaskus zurückgeben. Ein Sprecher von Präsident Erdogan sagte dem Sender TRT, es bestehe keinerlei Absicht, ihnen die Region wieder zu überlassen.



Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sollen in den vergangen 24 Stunden mehr als 30.000 Zivilisten aus Afrin geflohen sein. Die kurdische Miliz YPG sprach von rund 10.000 Menschen.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.