Heute Morgen um acht Uhr soll in Ost-Ghuta in Syrien die erste von Russland angekündigte mehrstündige Feuerpause beginnen. Sie wird nach russischen Angaben bis 13 Uhr dauern. In dieser Zeit könnten Zivilisten das belagerte Gebiet verlassen. Auf diese Weise werde auch an den folgenden Tagen verfahren.

In einer Resolution des UNO-Sicherheitsrats war allerdings keine stundenweise, sondern eine vollständige, landesweite Waffenruhe für 30 Tage gefordert worden. Großbritannien kritisierte, das werde mit den von Russland angekündigten Maßnahmen nicht umgesetzt. Das US-Außenministerium erklärte, Russland müsse sich an die Verpflichtungen halten, die es mit seiner Zustimmung zu der Resolution eingegangen sei.



Das syrische Regime behaupte zwar, es kämpfe gegen Terroristen. In Wahrheit terrorisiere es aber hunderttausende Zivilisten mit Luftangriffen, Artillerie, Raketen und einer drohenden Bodenoffensive. Russland könne das mit seinem Einfluss in Damaskus stoppen, so das US-Außenministerium.



Ost-Ghuta liegt östlich von Damaskus und wird seit 2013 von Regierungstruppen belagert. Zuletzt wurde das Gebiet heftig bombardiert. Die UNO hat für den Fall der Einhaltung des Waffenstillstands den sofortigen Beginn von Hilfslieferungen für die etwa 400.000 Menschen in dem Gebiet zugesagt.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.