Der UNO-Sicherheitsrat will den Dialog zu Syrien stärken.

Darauf einigten sich Vertreter aller 15 Mitgliedsländer und der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, zum Abschluss einer zweitägigen Klausurtagung im schwedischen Backakra. Die Teilnehmer verständigten sich auch darauf, ihre Bemühungen mit Blick auf die humanitäre Lage in Syrien zu intensivieren. Es sei notwendig, den UNO-geführten politischen Prozess wiederzubeleben, erklärte der Botschafter von Peru bei den Vereinten Nationen, Meza-Cuadra. Sein Land hat derzeit die Präsidentschaft des Sicherheitsrates inne. Dieser ist in der Syrien-Frage seit Jahren gespalten, vor allem in der Frage um eine Reaktion auf den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Duma Anfang April.



Die Klausurtagung der Gesandten fand in diesem Jahr auf Einladung Schwedens in der Sommerresidenz des früheren UNO-Generalsekretärs Hammarskjöld statt.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.