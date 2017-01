Syrien Friedensgespräche auf den 20. Februar verschoben

Das Logo der Vereinten Nationen - weiß auf blauem Grund. (imago / blickwinkel)

Die Vereinten Nationen haben eine Verschiebung der Syrien-Friedensgespräche bestätigt.

Diese fänden nicht am 8., sondern erst am 20. Februar statt, meldet die Nachrichtenagentur AFP. Dies habe der UNO-Sondergesandte für Syrien, de Mistura, vor dem Sicherheitsrat gesagt. Durch die Verschiebung solle die syrische Opposition mehr Zeit für die Vorbereitung der Verhandlungen erhalten. Vor einer Woche hatten an einer von Russland, der Türkei und dem Iran organisierten Konferenz in der kasachischen Hauptstadt Astana Vertreter der syrischen Regierung und der Aufständischen teilgenommen. Die Gespräche endeten jedoch ohne Ergebnis.