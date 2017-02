Syrien-Friedensgespräche De Mistura berät mit Vertretern der Regierung und der Opposition

Der UNO-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, berät in Genf über eine politische Lösung des Krieges. (AFP / Philippe Desmazes)

In Genf haben unter Vermittlung der Vereinten Nationen wieder Friedensgespräche für Syrien begonnen.

Der UNO-Sondergesandte de Mistura kam zunächt mit der Delegation der Regierung zusammen. Anschließend will er mit Vertretern der Opposition beraten. De Mistura hatte gestern die Erwartungen auf Forschritte gedämpft. Es sind die ersten Verhandlungen unter UNO-Vermittlung seit dem Scheitern der letzten Friedensgespräche vor zehn Monaten. Ziel ist eine politische Lösung für den fast sechsjährigen Bürgerkrieg. De Mistura will mit beiden Seiten über eine Übergangsregierung, eine neue Verfassung und freie Wahlen sprechen. Unklar ist bisher, ob und wann es direkte Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien geben wird.



Unterdessen gibt es Berichte über die Rückeroberung der Stadt Al-Bab im Norden Syriens durch Rebellengruppen. Sie sei mit Unterstützung türkischer Truppen von der Terrormiliz IS befreit worden, melden mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf einen Kommandeur der Rebellen.