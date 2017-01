Syrien-Friedensgespräche Kerry ruft Trump-Regierung zur Teilnahme auf

Kurz vor dem Ende seiner Amtszeit: US-Außenminister John Kerry (picture alliance/ dpa/ Alexander Shcherbak)

Der scheidende US-Außenminister Kerry hat die Regierung des künftigen Präsidenten Trump zur Teilnahme an den Syrien-Friedensgesprächen am 23.Januar aufgefordert.

Nach der Nahost-Konferenz Kerry in Paris sagte Kerry, er unterstütze das Treffen, das Russland, die Türkei und der Iran in Kasachstan planten. Es wäre gut, wenn die USA dort vertreten wären. Kerry äußerte die Erwartung, dass die Beratungen in Astana zur Wiederaufnahme der 2012 begonnen Genfer Gespräche führen. Diese hatten eine Übergangsregierung und Wahlen in Syrien zum Ziel.