Bundesaußenminister Gabriel hat davor gewarnt, beim Bemühen um eine politische Lösung des Syrien-Konflikts den Machthaber Assad ungestraft davonkommen zu lassen.

Man dürfe sich nicht nur darauf konzentrieren, den Terror und den IS zu bekämpfen, sagte Gabriel vor einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg. Wegen des Kampfs gegen den Terror dürfe man Assads Verbrechen nicht achselzuckend vergessen. Es ergebe allerdings wenig Sinn, die Frage des Verbleibs des Herrschers am Anfang lösen zu wollen. Die Syrer müssten am Ende selbst entscheiden, wer dort Präsident wird und wer die Regierung stellt, betonte Gabriel.



Morgen beginnt in Brüssel eine Internationale Syrien-Konferenz, zu der Deutschland, die EU und die Vereinten Nationen eingeladen haben.