Syrien Gabriel mahnt ernsthafte Bemühungen um Frieden an

In Genf läuft die vierte Runde der Syrien-Friedensverhandlungen. (AFP / Fabrice Coffrini)

Bundesaußenminister Gabriel hat die Konfliktparteien in Syrien zu konstruktiven Friedensgesprächen in Genf aufgerufen.

Weder das syrische Regime noch die Opposition sollten diese Gelegenheit ungenutzt verstreichen lassen, erklärte Gabriel. Zum Auftakt der Friedensverhandlungen in Genf führte der UNO-Gesandte de Mistura Einzelgespräche mit Vertretern der Konfliktparteien. Am Abend sollen die Verhandlungen offiziell eröffnet werden. De Mistura möchte die Themen Übergangsregierung, Verfassung und Wahlen erörtern. Russlands Staatschef Putin machte unterdessen erneut seine Unterstützung für den syrischen Präsidenten Assad deutlich. Ziel Moskaus sei es, die legitime syrische Regierung zu stabilisieren, sagte Putin in Moskau. Seit Dezember gilt in Syrien eine Waffenruhe, die aber immer wieder gebrochen wurde.



Im Norden des Landes nahmen Rebellen mit Unterstützung des türkischen Militärs das Zentrum der Stadt al-Bab ein, die der IS vor mehr als drei Jahren erobert hatte.