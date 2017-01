Syrien-Gespräche Direkte Verhandlungen in Astana zunächst abgelehnt

In Astana nimmt auch der UNO-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura (rechts), an den Gesprächen teil (AFP / Ilyas Omarov)

Vertreter der syrischen Regierung und der Aufständischen haben gemeinsam an einer Zeremonie zur Eröffnung neuer Gespräche teilgenommen.

Bei dem Treffen in der kasachischen Hauptstadt Astana waren beide Konfliktparteien im Konferenzraum präsent, wie Korrespondenten berichten. Direkte Verhandlungen werde es allerdings nicht geben, erklärte ein Sprecher der Aufständischen. Er warf dem syrischen Regime vor, den eigentlich seit Ende Dezember geltenden Waffenstillstand noch in der vergangenen Nacht erneut gebrochen zu haben.



Eine Stabilisierung des Waffenstillstands ist das Hauptziel der zweitägigen Gespräche in Astana. Russland, die Türkei und der Iran haben das Treffen vermittelt.