Syrien-Gespräche Direkte Verhandlungen in Astana zunächst abgelehnt

Syrien-Konferenz im kasachischen Astana (AFP / Kirill Kudryavtsev)

In der kasachischen Hauptstadt Astana laufen Gespräche über Auswege aus dem Konflikt in Syrien.

Der Präsident Kasachstans, Nasarbajew, erklärte zum Auftakt, Gespräche auf der Grundlage von gegenseitigem Vertrauen und Verständnis seien der einzige Weg zu einer Friedenslösung. Vertreter der syrischen Regierung und der Aufständischen nahmen an einer Zeremonie zur Eröffnung des Treffens teil. Direkte Verhandlungen zwischen beiden Konfliktparteien wird es aber - entgegen früherer Vereinbarungen - zunächst nicht geben. Das teilte ein Sprecher der Aufständischen mit. Er warf dem syrischen Regime vor, den Waffenstillstand noch in der vergangenen Nacht erneut gebrochen zu haben. Russland, die Türkei und der Iran haben die Gespräche in Astana vermittelt, um eine Stabilisierung der Lage zu erreichen.