Syrien Gespräche in Astana gehen weiter

Der UNO-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura (Bildmitte), und Mitglieder der iranischen Delegation in Astana (AFP / Kirill Kudryavtsev )

In der kasachischen Hauptstadt Astana werden heute die Syrien-Gespräche fortgesetzt.

Bei den auf zwei Tage angesetzten Verhandlungen geht es vor allem darum, die brüchige Waffenruhe zu stärken, die seit Dezember gilt. Gestern war die Konferenz ohne greifbare Fortschritte geblieben. Der UNO-Sondergesandte de Mistura erklärte, es könne langfristig keine militärische Lösung des Konflikts geben. Er hoffe, das Treffen werde den Weg zu direkten Verhandlungen zwischen der Regierung in Damaskus und der Opposition ebnen. In Astana haben die Delegationen bisher nur über Vermittler miteinander gesprochen.



Das Treffen war auf Initiative Russlands, der Türkei und des Irans zustande gekommen. Auch die Vereinten Nationen sowie die USA und die EU sind vertreten. Die Gespräche sollen ab dem 8. Februar in Genf weitergehen.