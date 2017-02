Syrien-Gespräche Russland fordert Beteiligung von Kurden an Verhandlungen

Vorbereitung der Syrien-Konferenz im kasachischen Astana (AFP / Kirill Kudryavtsev)

Kurz vor Beginn der Syrien-Gespräche in Genf hat Russlands Außenminister Lawrow eine Beteiligung der Kurden an künftigen Verhandlungen angemahnt.

An der Suche nach einer Lösung des Konflikts müsse die gesamte syrische Opposition beteiligt werden, sagte Lawrow in Moskau. In der Schweiz kommen morgen unter UNO-Vermittlung Vertreter von syrischer Regierung und Opposition zusammen. Sie wollen über eine Übergangsregierung, eine neue Verfassung und freie Wahlen beraten. Zuletzt hatte Russland zusammen mit der Türkei und dem Iran zwei vorbereitende Treffen in Kasachstan vermittelt.