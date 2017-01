Syrien-Gespräche Russland, Iran und Türkei wollen Waffenruhe überwachen

Teilnehmer der Syrien-Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana (dpa /picture alliance /Болат Шайхинов)

Russland, die Türkei und der Iran wollen für die Stabilisierung der brüchigen Waffenruhe in Syrien sorgen.

Man werde durch konkrete Maßnahmen und den Einfluss auf die Konfliktparteien versuchen, die Feuerpause zu festigen, erklärten die drei Staaten zum Ende der zweitägigen Gespräche in Kasachstan. Dadurch solle die Gewalt vermindert, Vertrauen aufgebaut und ein ungehinderter Zugang für humanitäre Hilfe geschaffen werden. Vertreter der Opposition und die syrische Führung unterzeichneten die Erklärung nicht.



Die Vereinten Nationen benötigen in diesem Jahr rund acht Milliarden US-Dollar für die Versorgung der Opfer des Syrien-Konflikts. Die Hilfe soll den 4,7 Millionen syrischen Flüchtlingen zugute kommen, die in den Nachbarländern Zuflucht gefunden haben. In Syrien selbst sind 13,5 Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen.