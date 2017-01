Syrien-Gespräche Russland, Iran und Türkei wollen Waffenruhe überwachen

Teilnehmer der Syrien-Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana (dpa /picture alliance /Болат Шайхинов)

Russland, die Türkei und der Iran wollen dafür sorgen, dass die Waffenruhe in Syrien eingehalten wird.

Nach zweitägigen Verhandlungen in der kasachischen Hauptstadt Astana erklärten sie, man wolle die Gewalt weiter verringern und Vertrauen wieder aufbauen. Außerdem solle es einen ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe geben. Vertreter der Opposition und die syrische Führung unterzeichneten die Erklärung nicht.



Der Gesandte der syrischen Regierung, Dschaafari, sagte, es sei gelungen, die Waffenruhe zu konsolidieren. Das ebne den Weg zu weiteren Gesprächen. Der Chefunterhändler der Opposition, Allusch, äußerte sich zurückhaltender. Er verwies auf die Rolle Russlands, das als Kriegspartei nun Garantiemacht sein wolle. Zugleich erklärte Allusch aber Unterstützung für das im Abschlussdokument formulierte Ziel einer politischen Lösung des Konflikts.



Wie das Verteidigungsministerium in Moskau am Nachmittag mitteilte, flogen russische Kampfflugzeuge im Osten Syriens auch heute Luftangriffe auf Stellungen der Terrormiliz IS.