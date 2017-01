Syrien-Gespräche Russland mit Teilnahme der USA einverstanden

Die syrische Stadt Aleppo (AFP / George Ourfalian)

Russland ist nach türkischen Angaben einverstanden, die USA zu den geplanten Gesprächen über eine Friedenslösung für Syrien einzuladen.

Man habe mit Moskau eine entsprechende Vereinbarung getroffen, sagte der türkische Außenminister Cavusoglu in Genf. Die Gespräche zwischen der syrischen Führung und den Rebellen über eine politische Lösung für Syrien sollen am 23. Januar in der kasachischen Hauptstadt Astana stattfinden. Sie stehen unter der Schirmherrschaft Russlands, der Türkei und des Iran.



Wie das russische Außenministerium mitteilte, wollen sich Moskau und Ankara künftig bei Luftangriffen in Syrien abstimmen. Man habe ein Abkommen geschlossen, das Zwischenfälle im syrischen Luftraum verhindern solle.