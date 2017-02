Syrien-Gespräche UNO-Gesandter rechnet in Genf nicht mit Durchbruch

Der UNO-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura (afp / Fabrice Coffrini)

Einen Tag vor neuen Friedensgesprächen für Syrien hat der UNO-Sondergesandte de Mistura Hoffnungen auf eine baldige Lösung gedämpft.

Er erwarte keinen Durchbruch, sagte de Mistura in Genf. Russland habe vor Gesprächsbeginn von der verbündeten syrischen Führung ein Zeichen des guten Willens verlangt. Für die Dauer der Beratungen solle die Luftwaffe keine Angriffe mehr fliegen. Dies sei den Konfliktparteien mitgeteilt worden.



Die Gespräche finden morgen in Genf statt. De Mistura will zunächst getrennt mit Vertretern beider Seiten zusammenkommen und über eine Übergangsregierung, eine neue Verfassung und freie Wahlen sprechen. Unklar ist, ob und wann es direkte Verhandlungen geben wird. - Die bislang letzte von der UNO vermittelte Gesprächsrunde hatte die Opposition im April 2016 aus Protest gegen neu aufflammende Kämpfe abgebrochen. Weitere Verhandlungen unter Vermittlung Russlands und der Türkei in Kasachstan blieben ebenfalls ohne Ergebnis.