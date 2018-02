Nach Berichten über einen erneuten Giftgaseinsatz in Syrien hat der Abgeordnete der Linkspartei, Liebich, dem UNO-Sicherheitsrat Machtlosigkeit vorgeworfen.

Das UNO-Gremium habe bei seiner Sitzung in der vergangenen Nacht den Chemiewaffen-Angriff nicht verurteilen oder untersuchen wollen, sagte Liebich im Deutschlandfunk (Audio-Link). Das Völkerrecht interessiere offenbar niemanden mehr. Eigentlich habe es die Verabredung gegeben, dass sämtliche Chemiewaffenbestände in Syrien vernichtet werden sollten.



Die amerikanische UNO-Botschafterin Haley forderte in New York den syrischen Präsidenten Assad auf, derartige Einsätze umgehend zu beenden und die Bestände an Chemiewaffen zu zerstören. Der russische UNO-Botschafter Nebensja erklärte hingegen, die syrische Regierung sei ein gewissenhaftes Mitglied der Chemiewaffenkonvention.

