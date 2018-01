Grüne und Linke im Bundestag fordern ein Ende der Rüstungszusammenarbeit mit der Türkei.

Bundestagsvizepräsidentin Roth von den Grünen kritisierte den türkischen Angriff auf die syrisch-kurdische Region Afrin scharf. Damit gieße der türkische Präsident Erdogan das sprichwörtliche Öl in den regionalen Flächenbrand, sagte Roth in Berlin. Die Linken-Fraktions-Chefin im Bundestag, Wagenknecht, forderte, ebenso wie Roth, einen Stopp der Waffenlieferungen in die Türkei. In der "Heilbronner Stimme" nannte Wagenknecht es beschämend, wenn Bundesaußenminister Gabriel der türkischen Führung sogar neue Rüstungszusammenarbeit in Aussicht stelle. Die Linken-Politikerin Jelpke kritisierte auch den Einsatz von Deutschland gelieferter Leopard-Zwei-Panzer durch die türkischen Streitkräfte.



Bei einer Protestaktion gegen die Militäroffensive in Nordsyrien ist es in Hannover zu Rangeleien zwischen kurdischen Demonstranten und einer pro-türkischen Gruppe gekommen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein.

