UNO-Generalsekretär Guterres hat die Resolution des UNO-Sicherheitsrates für eine Waffenruhe in Syrien begrüßt und eine sofortige Umsetzung angemahnt.

Dabei müsse es vor allem darum gehen, ungehinderte Hilfslieferungen und die Evakuierung von Kranken und Verletzten zu gewährleisten, erklärte sein Sprecher in New York.



Nachdem Russland mit seinem Veto einen entsprechenden Beschluss tagelang verhindert hatte, hatte der UNO- Sicherheitsrat gestern eine Resolution für eine einmonatige Feuerpause in Syrien verabschiedet. Dessen ungeachtet melden

Aktivisten auch heute wieder Luftangriffe der syrischen Armee auf die von Rebellen gehaltene Region Ost-Ghuta.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.