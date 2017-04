UNO-Generalsekretär Guterres hat angesichts des mutmaßlichen Giftgasangriffs die Verfolgung von Kriegsverbrechen im Syrien-Konflikt verlangt.

Die schrecklichen Ereignisse von gestern zeigten, dass es weiter Kriegsverbrechen in dem Land gebe, sagte Guterres bei einer internationalen Syrien-Konferenz in Brüssel. Nach US-Präsident Trump machte auch der britische Außenminister Johnson die syrische Regierung verantwortlich. Alle Hinweise deuteten darauf hin, sagte Johnson. Russland erklärte dagegen, die Kampfflugzeuge hätten ein Giftstoff-Lager der Rebellen getroffen.



Bundesaußenminister Gabriel appellierte an Moskau, heute im UNO-Sicherheitsrat der geplanten Resolution zuzustimmen. Der Fall müsse untersucht und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.



Mit der von den USA, Frankreich und Großbritannien eingebrachten Resolution soll die Assad-Regierung aufgefordert werden, Informationen zur Aufklärung des mutmaßlichen Giftgas-Einsatzes zu liefern. Dabei waren nach Aktivisten-Angaben 72 Menschen getötet worden.