Die Europäische Union hat für den 5. April eine internationale Hilfskonferenz zu Syrien angekündigt.

Das Treffen werde in Brüssel stattfinden und zusammen mit der UNO organisiert, teilte die Außenbeauftragte Mogherini mit. Ziel sei es, die Bevölkerung in Syrien und die syrischen Flüchtlinge in den Nachbarstaaten zu unterstützen. Außerdem sollten Hilfsmaßnahmen für eine Zeit nach dem Bürgerkrieg vorbereitet werden.