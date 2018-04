Vor der morgen beginnenden Syrien-Konferenz appelliert das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen an die Staatengemeinschaft, ausreichend Geld bereitzustellen.

Für die Versorgung syrischer Flüchtlinge in ihrer Heimat und den Nachbarländern seien bis Jahresende 650 Millionen Dollar nötig, sagte der Leiter des WFP-Regionalbüros in Jordanien, Südhoff, in Berlin. Er warnte, dass sonst eine Situation wie am Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2014/2015 entstehen könnte.



In Brüssel wird morgen und übermorgen über Hilfen für Flüchtlinge und andere Opfer des Syrien-Krieges beraten. Bei der Konferenz unter Vorsitz von EU und UNO kommen ranghohe Vertreter von mehr als 85 Staaten und Organisationen zusammen.

