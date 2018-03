In Syrien hat der erste Hilfskonvoi für das belagerte Ost-Ghuta seine Mission wegen anhaltenden Beschusses vorzeitig beendet.

Der für Syrien zuständige Vertreter des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR schrieb auf Twitter, der Konvoi habe so viel geliefert wie möglich. Es habe aber nicht alles abgeliefert werden können. Die Zivilisten seien in einer tragischen Situation gefangen.



Die knapp 50 LKW hatten dringend benötigte Lebensmittel und medizinische Hilfsgüter dabei. Einen Teil der Ladung hat die syrische Regierung nicht durchgelassen.



In dem Gebiet gilt seit einer Woche eine tägliche mehrstündige Feuerpause. Die Luftangriffe der Regierung dauern jedoch an. Auch heute gab es wieder Tote und Verletzte.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2018 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.