Das Rote Kreuz ist mit einem Hilfskonvoi unterwegs in die syrische Region Afrin.

Eine Sprecherin der Organisation teilte mit, während in Ost-Ghuta bei Damaskus bisher kaum Hilfe ankomme, hätten sich alle Kriegsparteien erstmals in diesem Jahr die notwendigen Sicherheitsgarantien für Transporte nach Afrin gegeben. Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte erklärte allerdings, die Türkei habe Luftangriffe geflogen, während der Konvoi Kurs auf Afrin genommen habe. - Während der türkischen Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG wurden nach Angaben der Streitkräfte gestern acht Soldaten getötet und 13 verletzt.

Diese Nachricht wurde am 02.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.