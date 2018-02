Internationale Hilfsorganisationen warnen davor, syrische Flüchtlinge in ihre Heimat abzuschieben.

Auch wenn sich die militärische Lage verändert habe, gingen Gewalt und Bombardierungen in Syrien weiter, heißt es in einem gemeinsamen Bericht, den mehrere Hilfsorganisationen heute veröffentlichten. Die Infrastruktur sei schwer getroffen worden. So ist dem Bericht zufolge die Hälfte der Krankenhäuser zerstört, jede dritte Schule sei stark beschädigt oder werde für andere Zwecke genutzt.



Besorgt zeigten sich die Autoren darüber, dass in Europa ernsthaft über die Rückkehr syrischer Flüchtlinge diskutiert werde, darunter in Deutschland und Dänemark.



Die Studie stützt sich auf Interviews mit Betroffenen. Beteiligt sind unter anderem Care, Aktion gegen Hunger und Save the Children.

Diese Nachricht wurde am 05.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.