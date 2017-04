Frankreichs Präsident Hollande hat Russland und dem Iran eine Mitschuld für den mutmaßlichen Giftgasangriff mit vielen Toten im Norden Syriens gegeben.

Auf die Komplizenschaft dieser Verbündeten könne Staatschef Assad zählen, um ungestraft zu agieren, sagte Hollande. Einmal mehr werde das syrische Regime die offenkundige Verantwortung für dieses Massaker abstreiten. Zuvor hatte die EU-Au�?enbeauftragte Mogherini Damaskus zum Hauptverantwortlichen für den Giftgasangriff erklärt. Am Rande einer Syrien-Konferenz in Brüssel sprach sie von einem entsetzlichen Vorfall. Es sei die Aufgabe Assads, sein Volk zu schützen. Der UNO-Sonderbeauftragte für Syrien, de Mistura, sagte, jetzt müsse geklärt werden, wer den Angriff konkret ausgeführt habe. Der türkische Präsident Erdogan und sein russischer Kollege Putin berieten in einem Telefonat über den Vorfall. Frankreich und Großbritannien bemühen sich um die Einberufung einer Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York.



Den bisherigen Kenntnissen zufolge sollen bei dem Angriff von heute früh ungefähr 60 Menschen getötet und bis zu 300 verletzt worden sein.