Mitarbeiter des Gesundheitswesens sind im Bürgerkrieg in Syrien einer Studie zufolge systematisch zu Kriegszielen geworden. Die in der Fachzeitschrift "The Lancet" veröffentlichte Untersuchung geht von mehr als 800 getöteten Betroffenen aus.

Sie seien bei Angriffen auf Krankenhäusern, bei Kämpfen, durch Hinrichtungen oder in Folge der Folter gestorben. Die Verbrechen seien in erster Linie von Regierungstruppen und ihren Verbündeten verübt worden. Etwa 15.000 Ärzte seien vor der Gewalt aus Syrien geflohen; das sei jeder zweite Mediziner des Landes. Inzwischen fehle es an medizinischer Grundversorgung. Die Autoren der Studie kritisieren, die internationale Gemeinschaft habe die gezielten und stretegisch eingesetzten Menschenrechtsverletzungen gegen das Gesundheitspersonal weitgehend unbeantwortet gelassen.