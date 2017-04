Der Anschlag auf Flüchtlinge in Syrien ist international auf Kritik gestoßen.

Das Kinderhilfswerk Unicef erklärte, nach sechs Jahren Krieg und Gemetzel sei es ein neuer Horror, der das Herz eines jeden Menschen breche. Das US-Außenministerium sprach von einer barbarischen Attacke. Papst Franziskus verurteilte den Angriff in seiner Osterbotschaft als niederträchtig.



Bei dem Selbstmordanschlag auf einen Buskonvoi in Syrien waren mindestens 126 Menschen getötet worden. Die meisten Opfer stammten aus den belagerten Städten Fua und Faraja, die zuvor evakuiert worden waren. Die Bewohner sollten in der Nähe von Aleppo in Sicherheit gebracht werden. - Bisher hat sich niemand zu der Tat bekannt.