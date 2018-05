Die iranische Regierung hat die internationale Gemeinschaft aufgefordert, die Angriffe Israels auf Stützpunkte iranischer Kämpfer in Syrien zu verurteilen.

Israel hatte damit nach eigenen Angaben auf Angriffe von Seiten dieser Kampfverbände auf israelische Soldaten auf den Golanhöhen reagiert. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte im staatlichen Fernsehen, das internationale Schweigen bestärke Israel in seiner Aggression. Syrien habe jedes Recht, sich selbst zu verteidigen.



UNO-Generalsekretär Guterres rief sowohl Israel als auch den Iran zur Zurückhaltung auf. Jegliche Provokationen müssten vermieden werden, um einen neuen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern, erklärte Guterres in New York. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen müsse die Lage wachsam verfolgen.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.