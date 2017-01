Syrien IS-Angriff auf Luftwaffenbasis

Die Fahne der Extremistenmiliz Islamischer Staat (IS) (AFP / TAUSEEF MUSTAFA)

In Syrien sind bei einem Angriff der Terrormiliz IS auf einen Luftwaffenstützpunkt mindestens 14 Soldaten getötet worden.

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien ereignete sich der Angriff rund 40 Kilometer nordöstlich von Damaskus bereits am Sonntag. Die Extremisten hätten zudem einige Stellungen des Militärs in der Region unter ihre Kontrolle gebracht. Der IS kontrolliert Teile von Ost-Syrien, darunter die Provinzen Rakka und Deir al-Sor.