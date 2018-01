Die Terrormiliz IS hat im Nordwesten Syriens offenbar mehrere Orte unter ihre Kontrolle gebracht.

Die Extremisten seien im Norden der Provinz Hama in elf Dörfer eingerückt, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Zuvor sei das vom syrischen Al-Kaida-Ableger dominierte Bündnis Tahrir al-Scham aus den Orten abgezogen. Nach Angaben der Menschenrechtsbeobachter konnte der IS damit in der Region seit Oktober mehr als 40 Dörfer einnehmen.



Die Extremisten hatten im vergangenen Jahr den größten Teil ihres früheren Herrschaftsgebietes in Syrien verloren, darunter ihre Hochburgen Al-Rakka und Deir az-Zor. Syriens Verbündeter Russland erklärte den IS im vergangenen Dezember für besiegt. Die Terrormiliz hält jedoch weiterhin einige kleine Gebiete. Der IS ist trotz einer ähnlichen Ideologie mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verfeindet.



Derweil plant die Türkei einen Militäreinsatz in den kurdisch kontrollierten Gebieten im Norden Syriens.



Ziel sei es, die Terrormiliz IS von der türkischen Grenze zu verdrängen, sagte Präsident Erdogan vor dem Parlament in Ankara. Dazu werde der seit 2016 laufende Einsatz mit dem Titel "Schutzschild Euphrat" auf die Regionen Afrin und Manbidsch ausgeweitet. Es müsse verhindert werden, dass separatistische Terror-Organisationen über diese Gebiete einen Korridor errichten könnten.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.