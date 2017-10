Kämpfer der Terrormiliz IS haben nach Angaben von Aktivisten mindestens 116 Bewohner einer zentralsyrischen Stadt getötet.

Die Menschen in Al-Kariatain seien wegen einer angeblichen Kooperation mit Regierungstruppen exekutiert worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die meisten seien in den Tagen vor der Rückeroberung der Stadt durch die syrische Armee ermordet worden. Der IS hatte die Stadt Anfang Oktober für knapp drei Wochen in seine Gewalt gebracht.