In Syrien ist die Terrormiliz IS nach dem Verlust ihrer Hochburg Rakka offenbar auch vom größten Ölfeld des Landes vertrieben worden.

Das kurdisch-geführte Militärbündnis SDF teilte mit, es habe das Al-Omar-Feld in der Provinz Dair as-Saur vollständig unter seine Kontrolle gebracht. Eine unabhängige Bestätigung gibt es derzeit nicht. Nach Angaben der Hisbollah-Miliz dauern die Kämpfe noch an. Syrische Regierungstruppen sollen noch rund drei Kilometer von dem Ölfeld entfernt sein.



Die SDF hatten den IS zuvor schon vom größten Erdgasfeld in der Region vertrieben und mehrere kleinere Ölfelder besetzt.