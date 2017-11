Die israelische Luftwaffe hat offenbar erneut Ziele in Syrien angegriffen.

Wie die syrische Regierung mitteilte und auch Augenzeugen berichteten, wurde in der Provinz Homs eine Kupferfabrik getroffen. Es soll fünf Verletzte gegeben haben. Nach Angaben der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte befand sich in der Fabrik ein Waffendepot. Es sei aber nicht klar, ob die dortigen Waffen der syrischen Armee oder der mit ihr verbündeten libanesischen Hisbollah-Miliz gehörten. - Israel ist schon mehrfach militärisch gegen Waffenlieferungen für die Hisbollah in Syrien vorgegangen.