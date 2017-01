Syrien Israel koordiniert laut KAS alle Luftangriffe mit Russland

Michael Borchard, der Vertreter der Konrad Adenauer-Stiftung in Israel, sieht die Hisbollah als Ziel der Luftangriffe in Syrien. (picture-alliance / dpa / Revierfoto)

Der Leiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Israel, Borchard, geht davon aus, dass die israelische Luftwaffe ihre Angriffe in Syrien mit Russland koordiniert.

Borchard sagte im Deutschlandfunk, das Militär gehe im Nachbarland mit gezielten und begrenzten Luftschlägen vor allem gegen die schiitische Hisbollah-Miliz vor. Ziel sei es, zu verhindern, dass sie Waffensysteme in die Hände bekomme - etwa im Zuge von Kampfhandlungen in Syrien. Die Hisbollah kämpft an der Seite von Machthaber Assad.



Israel hatte nach syrischer Darstellung in der vergangenen Nacht wieder mehrere Raketen auf einen Militärflughafen bei Damaskus abgefeuert.