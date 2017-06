Die israelische Armee hat erneut Stellungen der syrischen Regierungstruppen beschossen.

Wie eine Armeesprecherin sagte, war zuvor eine Mörsergranate in dem von Israel besetzten Teil der Golanhöhen eingeschlagen. Die israelische Armee habe daraufhin die syrische Armeestellung beschossen, von der die Granate abgefeuert worden sei. Es war bereits der dritte israelische Angriff auf syrisches Gebiet innerhalb weniger Tage.



Premierminister Netanjahu sagte, jeder Angriff auf Israel werde beantwortet. Grundsätzlich versucht Israel, sich aus dem Krieg in Syrien herauszuhalten. Es kommt aber immer wieder vor, dass fehlgeleitete Raketen oder Granaten aus Syrien in den Golanhöhen einschlagen.