Bei einem israelischen Angriff auf ein Militärlager in Syrien sollen mindestens drei Mitglieder einer regierungstreuen Miliz getötet worden sein.

Das teilte ein Vertreter der Miliz Nationale Verteidigungskräfte mit, die an der Seite der Armee von Syriens Machthaber Assad kämpft. Die amtliche syrische Nachrichtenagentur Sana berichtete, Israel habe einen syrischen Armeeposten in der Provinz Kuneitra auf den Golanhöhen getroffen und Schäden verursacht. Die israelische Armee lehnte eine Stellungnahme ab.



Seit dem Beginn des Bürgerkriegs in Syrien im Jahr 2011 hat Israel bereits mehrfach Ziele in Syrien angegriffen.