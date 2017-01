Syrien Kampf um Trinkwasser für Damaskus

Ein syrischer Panzer feuert auf Stellungen von Rebellen östlich von Damaskus. (imago / Xinhua)

In Syrien wird die Wasserversorgung der Hauptstadt Damaskus immer problematischer.

Nach Angaben von Rebellen intensiviert die Armee ihre Offensive in einem Gebiet, in dem wichtige Trinkwasser-Quellen liegen. Die Regierung hingegen hält den Aufständischen vor, die Quellen mit Diesel verunreinigt zu haben und die Trinkwasser-Zufuhr für die Hauptstadt zu behindern. Der UNO-Nothilfekoordinator Egeland bezeichnete es als "Kriegsverbrechen", dass die Wasserversorung in Damaskus seit Wochen gekappt werde. Fünfeinhalb Millionen Menschen hätten keinen oder nur unzureichenden Zugang zu Trinkwasser. Verantwortliche nannte Egeland nicht. - Der türkische Außenminister Cavusoglu warnte davor, dass die Verstöße gegen die Feuerpause die noch für diesen Monat geplanten Friedensgespräche in Kasachstan gefährden könnten.