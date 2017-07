In Syrien verschärft sich die Not hunderttausender Menschen weiter.

Wie die Vereinten Nationen mitteilten, hat im ablaufenden Monat Juli noch kein einziger Hilfskonvoi die belagerten Gebiete in dem Bürgerkriegsland erreicht. 540.000 Menschen hätten damit weder Lebensmittel noch Medikamente bekommen. In den anderen schwer erreichbaren Gebieten Syriens sei die Lage nur wenig besser.



Die Vereinten Nationen werfen Syriens Präsident Assad vor, das Aushungern von Menschen als Kriegswaffe einzusetzen. In dem seit sechs Jahren andauernden Bürgerkrieg kamen bereits hunderttausende Menschen ums Leben.