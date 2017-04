Eine solche Konferenz auf den Weg und so viele Staaten und die Vereinten Nationen an einen Tisch zu bringen, ist aller Ehren wert. Und auch das Gewicht der EU stärker einzusetzen ist strategisch aus Sicht der Europäischen Union richtig. Gerade in einer Phase, in der sie droht, weltpolitisch an Bedeutung einzubüßen. Es wird Zeit, dass die Europäische Union sich hier als Player positioniert und ihre Werte dabei einbringt.

Dennoch, manche der Reden und Appelle wirken schal angesichts der bisherigen vergeblichen, fruchtlosen Versuche, auf politischem Wege den Krieg zu beenden und eine stabile Nachkriegsordnung in Syrien zu etablieren. Die immer wieder vorgetragene These, es gebe keine militärische Lösung für Syrien, wird Tag für Tag durch die Realität ad absurdum geführt. Das syrische Regime mit Unterstützung Russlands führt die militärische Lösung vor. Und der ist mit Verhandlungen seit sieben Jahren kein Ende zu bereiten.

Ein Flächenbrand ganz ohne Eingreifen des Westens

Als 2013 Assad die von Washington virtuell gezogenen Linien ohne Konsequenzen übertrat, war die größte die Sorge in Europa, Obama könnte Truppen in Syrien einsetzen. Ein Flächenbrand wäre die Folge, so warnten damals die Gegner eines militärischen Eingreifens. Heute dürfen sich diejenigen bestätigt fühlen, die erklären, wir haben einen Flächenbrand ganz ohne Eingreifen des Westens. Nur das wir uns herausgehalten und nicht die Hände schmutzig gemacht haben.

Wenn die Regierung Trump nun andeutet, ein Rücktritt Assads sei nicht das allererste Ziel, wird ihm vorgehalten, das habe Europa schon immer gesagt. Aber der Kampf gegen den Terrorismus dürfe wiederum auch nicht als Deckmäntelchen für die Zusammenarbeit mit dem syrischen Diktator dienen. Gar nicht so einfach, eine klare Position zu finden. Den Einfluss des Westens sollte man dabei nicht überschätzen. Es wäre allerdings schon viel gewonnen, wenn Russland nicht ganz offen im Weltsicherheitsrat Diktatoren unterstützen und sein Veto-Recht in der UNO dazu missbrauchen würde.

Syrisches Regime wird von Russland gedeckt

Das Giftgas, dem gestern so viele Menschen zum Opfer fielen, entstammt einer Fabrik von Terroristen, behauptet Moskau. Doch die Bombardierung von Chemiewaffenlagern gehört ebenso zu den Kriegsverbrechen. Das Völkerrecht schreibt einen Schutz von Zivilisten vor. Das syrische Regime schert sich darum nicht. Und wird von Russland dabei gedeckt. Bevor eine politische Lösung relevant wird, muss der Krieg ein Ende finden. Dies von außen zu bewerkstelligen, dazu ist niemand bereit. Auch dies gehört zu den unangenehmen Wahrheiten, die heute deutlich ausgesprochen gehören.

Auch wenn die EU sich gern mit einer weiteren Konferenz profilieren möchte: Diejenigen, die das Sagen haben über den Fortgang der Ereignisse, sind nicht in der Europäischen Union und sitzen heute nicht prominent am Verhandlungstisch. Der erneute Tod von Zivilisten durch Chemiewaffen in Syrien bringt die ganze Hilflosigkeit des Westens zum Ausdruck. Ein bitterer Kontrast zu einem gut gemeinten Versuch.