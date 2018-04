UNO-Generalsekretär Guterres hat an die Teilnehmer der Syrien-Konferenz appelliert, ein Zeichen der Solidarität in das Bürgerkriegsland zu senden.

Der Konflikt habe schreckliches Leid in der gesamten Region verursacht, sagte Guterres auf der Geberkonferenz in Brüssel. Die Menschen in Syrien und den Nachbarländern müssten wissen, dass man keine Mühen scheue, um die benötigte Unterstützung sicherzustellen. Zudem betonte Guterres, für den Krieg in Syrien gebe es keine militärische Lösung. Auf der Konferenz geht es neben Hilfen für die notleidende Bevölkerung auch darum, wie die Genfer Friedensgespräche wiederbelebt werden können.



Deutschland will rund 1,7 Milliarden Euro für die Opfer des Bürgerkriegs in Syrien zur Verfügung stellen. Dabei handelt es sich um 1 Milliarde Euro aus neuen Mitteln und 766 Millionen Euro aus bereits getätigten Zusagen. Darüber hinaus will das Auswärtige Amt rund 300 Millionen Euro bereitstellen, wenn der neue Bundeshaushalt steht.

