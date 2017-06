Beim Treffen von Außenminister Gabriel mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow sind Differenzen in der Syrien-Politik offen zutage getreten.

Lawrow kritisierte in Krasnodar Warnungen der USA vor einem Chemiewaffen-Angriff der syrischen Regierungstruppen. Dies sei reine Spekulation. Es dürfe keinen Präventivschlag der USA geben. Das Weiße Haus hatte am Montag erklärt, es gebe Hinweise auf einen Giftgaseinsatz. Sollte es dazu kommen, werde Präsident Assad einen hohen Preis zahlen. Gabriel meinte dagegen, es sei für das syrische Militär kein so großer Schritt, chemische Waffen gegen Regimegegner einzusetzen. Russland verharmlose die Assad-Regierung als friedfertiges Regime, das zu Unrecht verdächtigt werde.



Im April waren bei einem mutmaßlichen Giftgas-Angriff auf die syrische Stadt Chan Scheichun mehr als 80 Menschen getötet worden.