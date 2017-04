Die sieben führenden westlichen Staaten, G7, wollen mit Russland über neue Gespräche im Syrien-Konflikt verhandeln.

Außenminister Gabriel sagte am Rande der G7-Konferenz im italienischen Lucca, der us-amerikanische Außenminister Tillerson habe sich klar zu einer politischen Lösung bekannt. Gabriel unterstrich noch einmal seine Forderung, Russland solle sich vom syrischen Machthaber Assad distanzieren. Er halte es für nicht vorstellbar, dass Russland auf Dauer an der Seite eines so mörderischen Regimes stehen wolle.



Zuvor hatten sich die Außenminister der G7 mit den Ressortchefs der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emniraten, Saudi-Arabiens, von Jordanien und Katar getroffen. Der türkische Außenminister Cavusoglu hat in dem Zusammenhang dem Fernsehsender TRT Haber gesagt, die syrische Regierung habe weitere Kapazitäten für chemische Kampfmittel. Er berief sich auf Untersuchungen, die die türkische Regierung in Auftrag gegeben habe.



Der amerikanische Außenminister Tillerson reist von Lucca aus direkt nach Moskau weiter. Dort will er sich morgen mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow treffen.