Bundesaußenminister Gabriel hat sich erneut für eine Verhandlungslösung im Syrien-Konflikt ausgesprochen.

Darüber werde er auch mit seinen Kollegen der G-7-Länder beraten, sagte Gabriel im ZDF. An dem Treffen im italienischen Lucca, das am Nachmittag beginnt, nimmt auch der amerikanische Außenminister Tillerson teil. Er reist anschließend nach Moskau weiter. Gabriel erklärte, Russland müsse raus aus seiner unverbrüchlichen Treue zu Assad. Dass der Sicherheitsrat nach dem Giftgas-Angriff nicht zu einer Einigung gekommen sei, bedaure er noch heute. Mit Blick auf die Reaktion der USA meinte Gabriel, in der Strategie gegenüber Syrien sei eindeutig eine Änderung erkennbar. Denn zuletzt habe Präsident Trump noch erklärt, man wolle sich aus dem Syrien-Konflikt heraushalten. Allerdings könne es nicht bei einem militärischen Eingreifen bleiben.