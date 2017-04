Bundesaußenminister Gabriel hat an die US-Regierung appelliert, an einer Verhandlungslösung im Syrien-Konflikt mitzuarbeiten.

Eine weitere Eskalation müsse vermieden werden, sagte Gabriel am Abend im ZDF. Wenn die USA nur auf eine Militäraktion setzten, würden immer mehr Menschen sterben, so Gabriel. Damit würde man die Russen praktisch zur Solidarität mit Assad zwingen. Wichtig sei aber im Gegenteil, Moskau durch politische Gespräche aus der unverbrüchlichen Treue zu Assad herauszuholen.



Gabriel teilte mit, er habe mit dem russischen Außenminister Lawrow telefoniert und die Zusage erhalten, dass der Giftgaseinsatz nun zumindest untersucht werde. Er hoffe, dass dies ernst gemeint sei.



Morgen kommen die Außenminister der G-7-Länder im italienischen Lucca zusammen. An dem Treffen nimmt auch der amerikanische Außenminister Tillerson teil, der anschließend nach Moskau weiterreist.