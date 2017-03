Israel droht Syrien mit der Zerstörung seiner Luftabwehrsysteme.

Außenminister Lieberman sagte, wenn die syrische Armee noch einmal israelische Kampfflugzeuge mit Raketen beschieße, werde man die Luftabwehrsysteme ohne das geringste Zögern ausschalten. - Hintergrund sind militärische Zusammenstöße zwischen beiden Ländern in der Nacht zum Freitag. Die israelische Armee flog Angriffe auf mehrere Ziele in Syrien, um nach eigenen Angaben Waffenlieferungen der libanesischen Hisbollah-Miliz zu verhindern. Die Hisbollah kämpft in Syrien an der Seite der Truppen von Präsident Assad. Auch die syrische Armee hatte bei dem Vorfall Raketen abgefeuert.